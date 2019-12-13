Бывший российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на поражение «Краснодара» и заключительном матче группового этапа Лиги Европы и подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках.

«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», – написал представитель Зала теннисной славы в твиттере.

Позже Евгений оставил чуть более экспрессивный месседж: «Дожили, ***** [блин]! «Лудогорец» и АПОЭЛ выходят в евровесну, а от России никого! И вы еще хотите ходить на стадионы после этого? Да этим всем футболерам нужно овец и коров пасти, на большее они вообще не способны».

Впервые за 18 лет ни один российский клуб не будет представлен в весенней части еврокубков.

Кафельников – экс-первая ракетка мирового рейтинга.

«Краснодар» проиграл не из-за настроя или мотивации. Российские клубы банально слабее

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