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«МЮ» повоюет с «Брюгге», «Шахтеру» попалась «Бенфика». Итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы
И еще 13 увлекательных дуэлей.
Попавшие в 1/16 Лиги Европы клубы узнали соперников по первой стадии плей-офф.
Вот 16 матчей, которые предстоит посмотреть:
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) – «Башакшехир» (Турция)
«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды)
«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)
«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)
ЧФР Клуж (Румания) – «Севилья» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)
АЗ Алкмар (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия)
«Вольфсбург» (Германия) – «Мальмё» (Швеция)
«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)
- Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.
- УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе.
«Реал» – «Сити», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Челси» – «Бавария». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ