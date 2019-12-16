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«МЮ» повоюет с «Брюгге», «Шахтеру» попалась «Бенфика». Итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы

«МЮ» повоюет с «Брюгге», «Шахтеру» попалась «Бенфика». Итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

И еще 13 увлекательных дуэлей.

Попавшие в 1/16 Лиги Европы клубы узнали соперников по первой стадии плей-офф.

Вот 16 матчей, которые предстоит посмотреть:

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) – «Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды)

«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)

ЧФР Клуж (Румания) – «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Мальмё» (Швеция)

«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)

  • Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.
  • УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе.

«Реал» – «Сити», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Челси» – «Бавария». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ

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