УЕФА обвинил форварда сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Беседина в применении запрещенных веществ.

«19 декабря 2019 года «Динамо» (Киев) был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются», – заявила пресс-служба украинского клуба.

По данным YouTube-шоу ТаТоТаке, Беседин сдал положительную пробу после матча Лиги Европы против шведского «Мальмё». «По нашей информации, Артем Беседин не прошел допинг-тест и отстранен от какой-либо футбольной деятельности на 30 дней», – говорится в фейсбуке программы.

Киевский клуб встречался на выезде с «Мальмё» 28 ноября и уступил со счетом 3:4.

23-летний Беседин провел на поле все 90 минут, получил желтую карточку и не отметился гоалми или результативными передачами.

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