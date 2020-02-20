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Грубая ошибка Ромеро и ответный фэйл бельгийского защитника нарисовали голы «МЮ» и «Брюгге»
Счет полностью устроил «дьяволов» – теперь команде Уле-Гуннара Сульшера достаточно не пропустить на «Олд Траффорд».
«Брюгге» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1.
Счет в игре открыли хозяева: нигерийский нападающий Деннис воспользовался нерасчетливостью голкипера «МЮ» Серхио Ромеро и оформил первый гол «Брюгге» в плей-офф ЛЕ.
Равновесие восстановил Антони Марсьяль, подкарауливший грубую ошибку Брендона Мекеле и реализовавший футбольный буллит.
- Ответную игру команды проведут 27 февраля на «Олд Траффорд».
- «МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году – в финале команда Жозе Моуринью переиграла «Аякс» (2:0).
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