«Хетафе» в матче 1/16 финала Лиги Европы взял верх над амстердамским «Аяксом» – 2:0.

По ходу второго тайма приключился забавный эпизод: игрок «Хетафе» Аллан-Ромео Ньом упал на газон после столкновения с соперником и начал корчиться якобы от сильнейшей боли. Вингер «Аякса» Райан Бабел не стал мириться с таким поведением и спародировал Ньома, решив, как и он, покататься по газону в адских муках.

Ответный матч между «Хетафе» и «Аяксом» пройдет 27 февраля в Амстердаме.

В 2016 году главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал спародировал одно из падений футболистов «Арсенала», которые, как ему казалось, были слишком картинными.

Также за этим был замечен и лидер «Лестера» Джейми Варди.

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