Other Agency
Бабел увидел страдания соперника и комично покатался вместе с ним по газону
Голландец сработал по методичке своего соотечественника – Луи ван Гала.
«Хетафе» в матче 1/16 финала Лиги Европы взял верх над амстердамским «Аяксом» – 2:0.
По ходу второго тайма приключился забавный эпизод: игрок «Хетафе» Аллан-Ромео Ньом упал на газон после столкновения с соперником и начал корчиться якобы от сильнейшей боли. Вингер «Аякса» Райан Бабел не стал мириться с таким поведением и спародировал Ньома, решив, как и он, покататься по газону в адских муках.
- Ответный матч между «Хетафе» и «Аяксом» пройдет 27 февраля в Амстердаме.
- В 2016 году главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал спародировал одно из падений футболистов «Арсенала», которые, как ему казалось, были слишком картинными.
- Также за этим был замечен и лидер «Лестера» Джейми Варди.
Грубая ошибка Ромеро и ответный фэйл бельгийского защитника нарисовали голы «МЮ» и «Брюгге»