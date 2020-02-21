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Мальчик вовремя не ушел с поля и попал на командное фото «Арсенала». Футболисты сами позвали его
Ребенок должен был уйти с поля, но не сориентировался.
Мальчик попал на командное фото «Арсенала» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».
Ребенок выводил одного из футболистов на поле, но не сориентировался и не вернулся с другими ребятами в подтрибунное помещение после прослушивания официального гимна турнира. Футболисты увидели растерявшегося мальчика и пригласили его для общей фотографии.
«Арсенал»Getty Images
«Арсенал»Getty Images
- «Арсенал» победил «Олимпиакос» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ляказетта.
- Ответная игра состоится в Лондоне 27 февраля.
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