Мальчик попал на командное фото «Арсенала» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».

Ребенок выводил одного из футболистов на поле, но не сориентировался и не вернулся с другими ребятами в подтрибунное помещение после прослушивания официального гимна турнира. Футболисты увидели растерявшегося мальчика и пригласили его для общей фотографии.

«Арсенал»Getty Images

«Арсенал»Getty Images

«Арсенал» победил «Олимпиакос» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ляказетта.

Ответная игра состоится в Лондоне 27 февраля.

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