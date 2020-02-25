«Интер» и «Лудогорец» сыграют без зрителей из-за коронавируса в Италии

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет на «Сан-Сиро» без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Решение УЕФА процитировано на официальном сайте «Лудогорца», который на выезде собирались поддержать около 600 болельщиков, уже купивших билеты на самолеты. УЕФА объявил, что следит за ситуацией в северной части Италии и немедленно отреагирует, если она изменится.

Также без зрителей продолжится чемпионат Италии во всех дивизионах, кроме любительских. Таким образом, болельщики не увидят вживую игру 26-го тура между «Ювентусом» и «Интером».

«Интер» и «Лудогорец» сыграют 27 февраля, в четверг.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

В Италии зарегистрировано три смерти и больше 150 случаев заражения коронавирусом – больше всех среди европейских стран, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Матч «Интера» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

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