Матч Лиги Европы «Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен из-за урагана

Ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами «Зальцбург» (Австрия) и «Айнтрахт» (Германия) перенесен по причине урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Зальцбурга».

Матч «Зальцбург» – «Айнтрахт» должен был начаться в 23:00 мск в четверг на «Ред Булл Арене». В Зальцбурге объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 33,3 метра в секунду.

О дате проведения ответного матча будет объявлено в ближайшее время.

В первом матче между командами, который прошел 20 февраля в Германии, победу одержал «Айнтрахт» со счетом 4:1.

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