Волшебный по красоте штрафной реализовал полузащитник «Башакшехира» Даниел Алексич в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спортинга».

На 45-й минуте турецкий клуб получил право пробить с точки, близкой к углу штрафной. 28-летний Алексич подошел к мячу и отправил его точно в сетку ворот по красивейшей траектории. Мяч не встретил сопротивления и парашютиком влетел в дальнюю девятку.

«Башакшехир» выиграл со счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч выиграл «Спортинг» – 3:1.

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