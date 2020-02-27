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Игрок «Башакшехира» вонзил крутейший гол со штрафного – по диагонали и парашютом
В Лиге Европы тоже бывают шедевры.
Волшебный по красоте штрафной реализовал полузащитник «Башакшехира» Даниел Алексич в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спортинга».
На 45-й минуте турецкий клуб получил право пробить с точки, близкой к углу штрафной. 28-летний Алексич подошел к мячу и отправил его точно в сетку ворот по красивейшей траектории. Мяч не встретил сопротивления и парашютиком влетел в дальнюю девятку.
- «Башакшехир» выиграл со счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- Первый матч выиграл «Спортинг» – 3:1.
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