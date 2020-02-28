Getty Images
Гений из «Вулверхэмптона» обыграл голкипера, убежал от защитника и адски промазал по пустым воротам
Из такой позиции попала бы даже его бабуля.
Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету катастрофически промазал по воротам «Эспаньола» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
После ошибки соперника в центре поля 19-летний португалец перехватил мяч и рванул один на один с вратарем. Он обвел вышедшего вперед голкипера, убежал от преследователя и пробил, но мяч обиднейше прошел слева от штанги.
- Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Эспаньола».
- По сумме двух встреч в 1/8 прошел «Вулверхэмптон», выигравший первый матч (4:0).
Игрок «Башакшехира» вонзил крутейший гол со штрафного – по диагонали и парашютом