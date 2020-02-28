Защитник «Брюгге» Симон Дели оставил команду вдесятером в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

28-летний ивуариец оформил чудовищный привоз. Находясь в собственной штрафной, он бросился под удар Дэниела Джеймса и отбил летящий в створ мяч рукой.

Судья показал красную карточку, для верности проверил решение с помощью VAR и подтвердил удаление. Также арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Бруну Фернандеш.

«МЮ» победил со счетом 5:0.

Первый матч завершился со счетом 1:1.

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