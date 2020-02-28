«Арсенал» в драматичном матче на «Эмирейтс» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из «Лиги Европы» на стадии 1/16.

У «канониров» было минимальное преимущество после первой встречи, но греки забили в ответке и перевели разборку в экстра-таймы. Дело шло к серии пенальти, но за 7 минут до конца матча Обамеянг сравнял счет – на тот момент по сумме встреч дальше проходили лондонцы. «Олимпиакос» не растерялся и на 119-й минуте усилиями Эль-Араби снова вышел вперед – по правилу выездного гола преимущество получила гостевая команда.

Уже на последних мгновениях игры Пьер-Эмерик мог спасти команду – мяч отскочил к страйкеру в штрафной, и он бил без помех с пары метров. Капитан «канониров» не попал по воротам – этот момент будет сниться ему в кошмарах.

«Арсенал» – не единственный топ, покинувший турнир. Еще вылетели «Аякс» и «Порту».

В прошлом сезоне «канониры» проиграли «Челси» в финале турнира.

Вылет «Аякса», катастрофа «Арсенала» и чудо «Шахтера». Лига Европы разжигала не хуже ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме