«Интер» в домашнем матче Лиги Европы обыграл «Лудогорец» и прошел в 1/8 турнира – 2:1.

У хозяев было преимущество в два гола после первой встречи, к тому же матч проходил при пустых трибунах из-за коронавируса – все способствовало виртуозной игре итальянской команды.

В конце первого тайма Санчес подкараулил ошибку гостей, протащил мяч к штрафной и после стеночки с Лукаку забросил мяч на бельгийца в район вратарской. Ромелу пробил головой в кипера, от которого мяч отскочил обратно в лысину нападающего и только затем – в ворота.

«Интер» победил со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

1 марта команда сыграет с «Ювентусом» в Серии А – тоже без зрителей.

Вылет «Аякса», катастрофа «Арсенала» и чудо «Шахтера». Лига Европы разжигала не хуже ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере