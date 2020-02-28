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Лукаку сыграл с кипером «Лудогорца» в пинбол и забил нелепейший гол сезона
Интересно, запишут ли вратарю ассист.
«Интер» в домашнем матче Лиги Европы обыграл «Лудогорец» и прошел в 1/8 турнира – 2:1.
У хозяев было преимущество в два гола после первой встречи, к тому же матч проходил при пустых трибунах из-за коронавируса – все способствовало виртуозной игре итальянской команды.
В конце первого тайма Санчес подкараулил ошибку гостей, протащил мяч к штрафной и после стеночки с Лукаку забросил мяч на бельгийца в район вратарской. Ромелу пробил головой в кипера, от которого мяч отскочил обратно в лысину нападающего и только затем – в ворота.
- «Интер» победил со счетом 4:1 по сумме двух матчей.
- 1 марта команда сыграет с «Ювентусом» в Серии А – тоже без зрителей.
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