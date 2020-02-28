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«Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом», «МЮ» – с ЛАСК. Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ

«Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом», «МЮ» – с ЛАСК. Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Украинский гранд ждет непростой выезд в Германию.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперников узнали «МЮ», «Шахтер», «Интер» и другие.

Результаты выглядят следующим образом:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) /«Зальцбург» (Австрия) – «Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

  • «Айнтрахт» и «Зальцбург» выявят сильнейшего в пятницу, 28 февраля. Их ответный матч был сдвинут на сутки из-за непогоды в Германии.
  • Первые встречи 1/8 состоятся 12 марта, ответные – 19 марта.
  • Последние клубы из России покинули турнир на стадии группового этапа.
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