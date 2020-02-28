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«Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом», «МЮ» – с ЛАСК. Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ
Украинский гранд ждет непростой выезд в Германию.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперников узнали «МЮ», «Шахтер», «Интер» и другие.
Результаты выглядят следующим образом:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)
«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)
«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) /«Зальцбург» (Австрия) – «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Айнтрахт» и «Зальцбург» выявят сильнейшего в пятницу, 28 февраля. Их ответный матч был сдвинут на сутки из-за непогоды в Германии.
- Первые встречи 1/8 состоятся 12 марта, ответные – 19 марта.
- Последние клубы из России покинули турнир на стадии группового этапа.