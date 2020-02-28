Фанаты «Аякса» облили пивом жен и детей футболистов «Хетафе»

«Аякс» обыграл «Хетафе» в ответном матче Лиги Европы со счетом 2:1, но этого не хватило для прохода в следующий раунд, по сумме двух матчей испанский клуб победил – 3:2.

Фанаты чемпионов Нидерландов были настолько раздосадованы происходящим на поле, что выместили злобу на семьях футболистов соперника. В жен и детей игроков «Хетафе» полетели стаканы с пивом и зажигалки. «Они (сотрудники службы безопасности – прим. Eurosport.ru) ничего не делают. Мы уходим, потому что на нас нападают. Здесь дети и старики, и мы должны уйти. Это возмутительно», – цитирует Marca жену одного из игроков испанского клуба.

«Моя жена и дочери были на трибунах, в них кидали все подряд. Это неприемлемо», – сказал игрок гостей Дамиан Суарес.

«Аякс» начинал сезон в ЛЧ, но не смог выйти из группы.

«Хетафе» в 1/8 попал на «Интер».

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