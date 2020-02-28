Сегодня, 28 февраля, прошла жеребьевка пар 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Еще неизвестен один участник – из-за сильного шторма в Австрии «Зальцбург» и «Айнтрахт» лишь в пятницу, 20:00 мск, проведут ответный матч 1/8 финала.

От нашего опроса зависит, кто отправится в следующую стадию. До Кубка УЕФА осталось четыре стадии – голосуй, кто преодолеет еще одну.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта. Ответные – 19 марта.

Финал Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Польше на стадионе «Энерга-Гданьск».

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