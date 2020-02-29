В Зальцбурге 27 февраля из-за сильного шторма перенесли ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местным «Ред Буллом» и немецким «Айнтрахтом».

Болельщики «Франкфурта» уже приехали в Австрию и узнали о переносе игры за несколько часов до стартового свистка. Вместо разочарованных слез фанаты отправились на встречу рандомной хоккейной команды. Так вышло, что они попали на матч второй австрийской лиги «Ред Булл» и «Клагенфурт».

Болелы «Айнтрахта» по красоте топили за выездной клуб, развернули приготовленные к футболу флаги и кричали «Гости, вперед! Вперед, гости!» И это помогло! «Клагенфурт» победил соперников в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

По разным оценкам, фанатов франкфуртского клуба во дворце спорта в Зальцбурге было от 400 до 1000.

В перенесенном матче Лиги Европы «Айнтрахт» тоже прошел дальше после ничьей со счетом 2:2.

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