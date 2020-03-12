УЕФА просил итальянские клубы «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы из-за коронавируса. Первые матчи римлян и миланцев в 1/8 финала против «Севильи» и «Хетафе» соответственно были перенесены из-за ограничения передвижений между Италией и Испанией.

УЕФА рассчитывал, что отказ итальянских клуб поможет провести турнир в намеченные сроки, не ломая расписание, но и «Интер», и «Рома» сразу же ответили отказом, пишет Il Messaggero.

Ранее Серия А была приостановлена до 3 апреля.

«Интер» и «Ювентус» отправлены на карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока «бьянконери» Даниэле Ругани.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере