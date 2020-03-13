Eurosport
«МЮ» поиздевался над ЛАСК, «Шахтер» вывез победу из Германии. Итоги первых матчей в ЛЕ
«Вулверхэмптон» не отомстил «Олимпиакосу» за «Арсенал».
ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» (0:5)
Голы: Игало 28', Джеймс 58', Мата 82', Перейра 90', Гринвуд 90'
Что нужно знать: «МЮ» привез в Австрию максимально боевой состав – из топчиков, кто мог сыграть, но так и не сделал этого, отсиделся только Де Хеа. Дерзкий центр поля манкунианцев во главе с Фернандешем и заряженный Игало в нападении сожрали оборону ЛАСК, причем три финальных гола пришлись на последние 10 минут – хозяев явно не хватило физически. Да и в атаке у австрийцев совсем не пошло: клуб, забивший за предыдущие восемь матчей ЛЕ 14 мячей, на этот раз покинул поле с баранкой. Шансов на спасение не осталось!
Цифра матча: 0 – это не только оценка игре ЛАСК против английского гранда, но и количество ударов в створ ворот Ромеро, который так ни разу и не вступил в игру.
«Айнтрахт» – «Базель» (0:3)
Голы: Кампо 27', Буа 73', Фрай 85'
Что нужно знать: «Айнтрахт» явно словил черную полосу – клуб проиграл два матча подряд с разницей 0:7. Таким беспомощным «Франкфурт» не выглядел очень давно: «Базель» оккупировался на своей половине и не давал сопернику продохнуть, но идеально жалил контратаками. Вот яркий пример:
Цифра матча: 43. Столько времени «Базель» владел мячом – идеальный показатель, как играть вторым номером и выигрывать.
«Башакшехир» – «Копенгаген» (1:0)
Голы: Вишча 88' (П)
Что нужно знать: «Копенгаген» приехал в Турцию оборонять ничью, но на последних минутах сломался под натиском трибун (да, матч проходил со зрителями) и звезд соперника. Пока Робиньо накручивал соперников, Демба Ба ворвался в штрафную и заработал пенальти. Вишча забил, стал героем встречи и позволил команде с комфортом отправиться в Данию.
Цифра матча: 1. «Копенгаген» впервые проиграл на выезде в этом еврокубковом сезоне.
«Вольфсбург» – «Шахтер» (1:2)
Голы: Брукс 48' – Мораес 17', Антонио 73'
Что нужно знать: украинский чемпион шел абсолютным аутсайдером встречи, будто играл не с «Вольфсбургом», а с «Баварией». Неудивительно, что в итоге букмекеры были посрамлены и наказаны: «горняки» ни в чем не уступили сопернику и победили. А если бы Коваленко на 22-й минуте забил с точки, то «Шахтер» вовсе мог бы паковать чемоданы в четвертьфинал.
Цифра матча: 2. Впервые в матче Лиги Европы обе команды не забили пенальти в первом тайме.
«Олимпиакос» – «Вулверхэмптон» (1:1)
Голы: Эль-Араби 54' – Нету 67'
Что нужно знать: матч проходил в Греции, но без зрителей. И теперь стало ясно, что сила местных команд не только в поддержке фанатов, но и в конкретно в родной земле. «Олимпиакос» с 29-й минуты играл в меньшинстве (удалился Семеду) против команды АПЛ и даже повел в счете, но не удержал преимущество. В Англию придется ехать с минимальным отставанием из-за пропущенного дома мяча, но разве команду Педро Мартинша это волновало после 0:1 от «Арсенала»?
Цифра матча: 2. Столько матчей из десяти «Олимпиакос» проиграл английским клубам в еврокубках на своем поле – шикарный результат.
«Рейнджерс» – «Байер» (1:3)
Голы: Эдмундсон 75' – Хаверц 37' (П), Арангис 67', Бэйли 88'
Что нужно знать: все очевидно: «Байер» набрался опыта в матчах с «Локомотивом» и теперь атомно шагает по Лиге Европы. В первом матче немцы сделали то, что и должны были – победили на классе более приземленного соперника. Вероятно, после 3:1 не остается сомнений в том, в этой паре пройдет дальше.
Ну и самый неприятный момент матча: после гола в Бэйли кинули стеклянной бутылкой. Дикость!
Цифра матча: 1. «Байер» настолько крут, что нанес «Рейнджерс» первое домашнее поражение с марта 2018 года.
- Матчи «Севилья» – «Рома» и «Интер» – «Хетафе» были перенесены из-за пандемии коронавируса.