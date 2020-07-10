«Шахтер» в случае успеха выйдет на «Айнтрахт» или «Базель». Вся сетка плей-офф ЛЕ

Лига Европы – трофей
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» попал в сетку к «Копенгагену», «Истанбулу», «Олимпиакосу» и «Вулверхэмптону».
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевке четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги Европы-2019/20. Сетка сложилась следующим образом
«Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» – «Севилья/Рома» vs ЛАСК/«МЮ» – «Истанбул»/«Копенгаген»
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«Интер»/«Хетафе» – «Рейнджерс»/«Байер» vs «Вольфсбург»/«Шахтер» – «Айнтрахт»/«Базель»
Победитель первого полуфинала будет номинальным хозяином финала.
- Решающие матчи пройдут в Германии.
- 1/8 финала будет доиграна 5-6 августа. Четвертьфиналы намечены на 10-11 августа, полуфиналы – на 16-17 августа. Финал пройдет 21-го числа.
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