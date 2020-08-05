Нас ожидают несколько недель отборного футбола.

Фанаты футбола дождались – 5 августа возвращаются еврокубки. Сначала Лига Европы, но и она наверняка подарит множество эмоций: за трофей поборются сразу несколько топов, которых привыкли видеть в ЛЧ. Например, за титулом идут «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Севилья» и «Рома».

В каком формате вернулась ЛЕ? Где пройдут матчи?

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5-6 августа быстренько доиграют 1/8 финала: команды, успевшие зарубиться до пандемии, проведут ответные встречи, в остальных парах противостояние пройдет в одноматчевом формате. В первом случае с командой-хозяйкой поля все ясно, во втором футболисты отправятся в Германию, где пройдут остальные стадии турнира.

10-11 августа состоятся четвертьфиналы в четырех немецких городах: Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне.

16-17 августа Дюссельдорф и Кёльн примут полуфиналы, а финал пройдет 21 августа в Кёльне.

Расписание 1/8 финала

5 августа (среда)

«Копенгаген» – «Башакшехир» (первый матч – 0:1) – 19:55

«Шахтер» – «Вольфсбург» (первый матч – 2:1) – 19:55

«Интер» – «Хетафе» (одноматчевое противостояние) – 22:00

«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (первый матч – 5:0) – 22:00

Хуан Мата празднует гол в ворота ЛАСК Фото: Getty Images

6 августа (четверг)

«Байер» – «Рейнджерс» (первый матч – 3:1) – 19:55

«Севилья» – «Рома» (одноматчевое противостояние) – 19:55

«Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (первый матч – 1:1) – 22:00

«Базель» – «Айнтрахт» (первый матч – 3:0) – 22:00

Турнирная сетка

«Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» – «Севилья/Рома» vs ЛАСК/«МЮ» – «Истанбул»/«Копенгаген»

«Интер»/«Хетафе» – «Рейнджерс»/«Байер» vs «Вольфсбург»/«Шахтер» – «Айнтрахт»/«Базель»

Фавориты

Букмекеры назвали главным претендентом на трофей «Манчестер Юнайтед» – предлагается коэффициент 3,20. Второй фаворит – «Интер»: коэффициент 6,50.

Ставка в случае победы «Байера» и «Вулверхэмптона» – 7,00, пятикратной «Севильи» – 9,00, «Шахтера» – 16,00. А для любителей риска – 500,00 на финалиста-2008 «Рейнджерс» и 1000,00 на ЛАСК, которому сперва нужно отыграть у «МЮ» пять мячей.

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