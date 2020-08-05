Матч стоило смотреть с 89-й минуты.

«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» со счетом 5:1 по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Может показаться, что украинский клуб без проблем прошел команду Бундеслиги, но это иллюзия – до последней минуты основного времени ответного матча интрига была жива. После первой встречи горняки имели минимальное преимущество и делали все, чтобы не дать оппоненту забить выездной гол. Первый тайм прошел без моментов, зато во втором пошло бодрее.

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На 65-й минуте защитник горняков Давид Хочолава срубил соперника в сантиметрах от штрафной и увидел перед собой красную карточку. Через пять минут Джон Энтони Брукс вмазал игроку «Шахтера» по корпусу и получил вторую желтую – составы уравнялись. Казалось, украинский клуб умело тянет время и докатит матч до безголевой ничьей, но в конце встречи команда выдала огненную пятиминутку – Жуниор Мораес вкатил дубль, а между голами нападающего сборной Украины еще один мяч положил 21-летний Манор Соломон.

В четвертьфинале украинский клуб сыграет с победителем пары «Базель» – «Айнтрахт».

После первого матча швейцарский клуб ведет 3:0.

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