Огненные голы Диаби и Регилона, прорыв «Вулвз» – весь жар битв за последние путевки в 1/4 финала ЛЕ

Во втором по значимости еврокубке стали известны все четвертьфиналисты.

Вечером 6 августа определились оставшиеся четвертьфиналисты Лиги Европы-2019/20.

«Рома» уступила «Севилье» со счетом 0:2. Первый мяч в ворота римлян после великолепного прохода забил защитник Серхио Регилон. Гол получился с вау-эффектом.

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Еще до перерыва шансы итальянской команды на успех похоронил марокканец Юссеф Эн-Несири. «Севилья», рекордные пять раз выигрывавшая Лигу Европы/Кубок УЕФА, снова рвется к любимому трофею.

В день матча против «Севильи» стало известно, что «Рому» приобрел американский бизнесмен Дэн Фридкин, сумма сделки оценивается примерно в 600 млн евро. Фридкин является исполнительным директором Friedkin Group, владельцем Gulf States Toyota, независимого дистрибьютора автомобилей в США. В списке богатейших людей мира Forbes он занимает 504-е место с состоянием $4,1 млрд.

А еще Фридкин принял участие в съемках последнего фильма культового режиссера Кристофера Нолана – «Дюнкерк». Дэн предоставил для съемок истребитель из своей коллекции.

В четвертьфинале «Севилья» сразится с «Вулверхэмптоном», который по сумме двух матчей обыграл «Олимпиакос» (2:1). Матч в Греции завершился вничью 1:1, а ответную встречу «волки» выиграли благодаря пенальти в исполнении Рауля Хименеса. В последний раз команда из Западного Мидленда так здорово выступала в еврокубках почти полвека назад, когда добралась до финала Кубка УЕФА-1972. Тогда «Вулвз» уступили по сумме двух встреч «Тоттенхэму» (2:3).

«Байер» из Леверкузена выиграл у «Рейнджерс» Стивена Джеррарда со счетом 1:0, отличился французский нападающий Мусса Диаби. В первой игре, которая еще весной прошла в Глазго, немецкая команда тоже одержала победу (3:1).

Наконец, «Базель» оказался сильнее «Айнтрахта» из Франкфурта – 1:0. В первом матче швейцарская команда разгромила соперника со счетом 3:0.

В 1/4 финала «Базель» сыграет с донецким «Шахтером», «Манчестер Юнайтед» – с «Копенгагеном», миланский «Интер» – с «Байером», а «Севилья» сразится с «Вулверхэмптоном».

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