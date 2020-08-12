Многое из исторического сезона уже повторилось в этом.

Каждый год фанаты клубов Восточной Европы сталкиваются лбами в интернете и выясняют, какой же клуб на постсоветском пространстве сильнее. Обычно в таких дискуссиях всплывает пара-тройка команд, но донецкий «Шахтер» выделяется на фоне остальных конкурентов. За последние 5 лет «горняки» дважды залетали в 1/8 ЛЧ, а также стабильно снабжали себя евровесной. В этом сезоне оранжево-черные снова оказались вне рамок сравнений – команда Луиша Каштру не может соревноваться с СНГ-клубами просто потому, что ее место в одном ряду с топовыми коллективами Европы. И матч с «Базелем» окончательно подтвердил эту мысль.

«Горняки» сожрали соперника в первой половине встречи: забили два мяча, хотя создали около десятка классных моментов. Гол Тайсона, который позже переписали в автогол Фрея, прекрасно продемонстрировал разницу соперников – передачи вразрез вдоль штрафной – это деклассирование «Базеля». Итоговый счет 4:1 вполне отражает силу «Шахтера», хотя оранжево-черные явно недосчитались еще пары крутых банок. Но мощный вынос красно-синих случился не впервые.

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Осень 2008-го. «Зенит» пару месяцев назад прихлопнул «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, а после выключил и праймовый «МЮ» в битве за Суперкубок. В новом сезоне петербуржцы гордо заняли третье место с пятью очками в группе с «Реалом», «Юве» и БАТЭ и отправились на защиту своего трофея. Параллельно не самой удачной кампании «Зенита» бился и «Шахтер» – по итогам четырех туров в квартете с «Барсой», «Спортингом» и «Базелем» черно-оранжевые шли даже хуже действующего обладателя Кубка УЕФА. Пятый тур для «горянков» был решающим: либо они проигрывают швейцарцам, опускаются на четвертую строчку и летят в пропасть (шестой тур – игра с «Барсой» на «Камп Ноу»), либо побеждают или играют в ничью, что закрепляет за ними выход в плей-офф последнего розыгрыша Кубка УЕФА.

26 ноября 2008 года команды вышли на поле РСК «Олимпийский» в Донецке и «Шахтер» повторил перфоманс «Барселоны» месячной давности: каталонцы уничтожили «Базель» со счетом 5:0, «горняки» решили не отставать от испанского гранда. Открыл счет в той встрече Жадсон – чем-то тот гол напоминает банку Тайсона в ворота «Базеля»-2020. Следующим слово взял Виллиан: будущий трансфер «Арсенала» в своей манере пролетел по флангу и катнул из штрафной в дальний угол. Дальше снова пришло время Жадсона, который сначала оформил ноу-лук в пустые и порадовал 17-летнего Роберто Фирмино, а после вновь оказался в нужном месте после прострела. Хет-трика бразильцу оказалось мало и закончить он решил ассистом – Евгений Селезнев завершил вынос швейцарцев. Именно благодаря той победе «Шахтер» обеспечил себе участие в плей-офф Кубка УЕФА и на радостях прихлопнул «Барселону» на «Камп Ноу» в последнем туре.

В матчах на вылет «горняки» стабильно забивали два гола на домашней арене, благодаря чему проходили каждого из соперников: «Тоттенхэм» Реднаппа, московский ЦСКА (тогда клубы из России и Украины еще не разводили), марсельский «Олимпик» и киевское «Динамо» в дерби в полуфинале. Финал, в котором «Шахтер» был номинальным хозяином поля в Стамбуле, оформил уже фирменную двоечку и поднял над головой Кубок УЕФА. Последний в истории. Затем появилась Лига Европы, дальше полуфинала в которой оранжево-черные так и не добирались.



В этом сезоне уже повторились основные моменты легендарной кампании: «Шахтер» попал в ЛЕ с третьего места в группе ЛЧ, «горняки» в каждом домашнем матче забивали по два мяча (2:1 с «Бенфикой», 2:1 с «Вольфсбургом») и разгромили «Базель». Пока все сходится.



«Шахтер» – «Базель» – 4:1

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