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Футболист «Шахтера» Тайсон обошел Ари и Ляказетта и установил рекорд Лиги Европы

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Тайсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Мощное достижение бразильского игрока.

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в четвертьфинале Лиги Европы против «Базеля» установил рекорд турнира.

32-летний футболист отметился голом в ворота швейцарского клуба – он забивает в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее в шести сезонах забивали нападающий «Краснодара» и сборной России Ари, выступающий за «Арсенал» Александр Ляказетт и Джермейн Ленс из «Бешикташа».

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  • «Шахтер» выиграл у «Базеля» со счетом 4:1 и сыграет в полуфинале с «Интером».
  • Тайсон выступает за донецкий клуб с 2013 года.

«Шахтер» уже выносил «Базель» в Европе. Тогда все закончилось триумфом в Кубке УЕФА

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