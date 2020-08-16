Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Диего Карлос («Севилья»), Лига Европы
Фото: Getty Images
Проверим? Проверим?
«Манчестер Юнайтед» заработал пенальти на седьмой минуте полуфинала Лиги Европы против «Севильи».
Антони Марсьяль принял передачу спиной к воротам и отправил пас в штрафную вбегающему Маркусу Рэшфорду. Форвард сборной Англии пробил в вышедшего голкипера Яссина Буну и напоролся на подкат защитника Диего Карлоса.
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Рэшфорд уже после удара по воротам встретился с ногой центрбека и упал в штрафной. Арбитр Феликс Брых назначил 11-метровый, который реализовал Бруну Фернандеш.
Похожий эпизод случился в матче первого тура чемпионата России «Спартак» – «Сочи». Тогда на 88-й минуте при счете 2:1 Анатолий Немченко влетел в штрафную, пробил по воротам и напоролся на ногу Самуэля Жиго. Судья Василий Казарцев после консультации с ВАР и семикратного повторения фразы «Проверим! Проверим!» также поставил пенальти в ворота красно-белых.
- «Севилья» уже сравняла счет после гола Сусо на 26-й минуте. После первого тайма в полуфинале ЛЕ ничья – 1:1.
- РФС признал ошибку рефери Казарцева в назначении второго пенальти в матче «Спартак» – «Сочи».
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