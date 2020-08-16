Зашибли такой тактикой «Манчестер Юнайтед» и шагают к очередному Кубку УЕФА.

«Севилья» порвала «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы – 2:1. Даже по нарезкам матча заметно, на что делает акцент андалусийский клуб, – оба мяча в ворота «МЮ» залетели после подач или прострелов с краев.

Тепловая карта это только подтверждает – пустота в центре и в штрафной и красочная насыщенность по бокам лучше всего иллюстрируют тактику испанцев.

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Все дело – в новом тренере Хулене Лопетеги. Он пришел в команду прошлым летом и перестроил схему после тревожного сезона-2018/19. При Пабло Мачине «Севилья» действовала с пятью защитниками, но Лопетеги провел 33 из 38 матчей Ла Лиги с 4-3-3.

Хулену достался полностью перелопаченный состав, в который летом пришли 17 новых футболистов, и коуч сразу понял, кого выдвигать на первый план. Девять из 11 игроков, появившихся в старте в полуфинале с «Юнайтед», оказались в Андалусии в летнее трансферное окно. И с абсолютно новым ростером Лопетеги создал команду, дошедшую до решающего матча еврокубка – это ли не признание его умений.

Фланги – главное оружие «Севильи» в этом сезоне. Опытный Хесус Навас справа и молодой Серхио Регилон слева идеально дополняют друг друга в обороне: ветеран чаще бегает в атаку, янгстер надежно прикрывает сзади.

Серхио Регилон и Хесус Навас, «Севилья» Фото: Getty Images

34-летний Навас получил такую нагрузку и такое доверие, которого у него не было ни в первый заход в Андалусии, ни в «Манчестер Сити» при Пеллегрини и Гвардиоле. Даже банальное число касаний и передач Хесуса ощутимо выросло – при Мачине он в Примере расставался с мячом 44,3 раза за игру, с Лопетеги делал по 53,5 паса за матч. «Мне очень комфортно на краю обороны, кайфую и в защите, и в позиции вингера, – говорит капитан «Севильи». – Когда меня ставят фулбэком, то я нахожу пространство, получаю в распоряжение весь правый фланг и по-настоящему тащусь от этого».

Навас дал андалусийцам необходимый объем кроссов под новую схему. По сравнению с прошлым чемпионатом латераль совсем не сдал – все те же стабильные шесть навесов за матч (разница в 0,1 длинного паса с фланга, натурально статистическая погрешность). Но если остальные команды Примеры отказались от забросов в штрафную с краев, то «Севилью» подобная игра подняла с шестого места в Ла Лиге на уверенное четвертое, плюс 11 очков по сравнению с Мачином и Капарросом.

С приходом на «Рамон Санчес Писхуан» хорошо играющего головой Люка де Йонга Хулену Лопетеги было важно, чтобы мяч точно долетал в штрафную или даже вратарскую. Навас за сезон выдал 35,6% точности кроссов – легко посчитать, что у Де Йонга было минимум два момента за игру, когда навес ветерана находил макушку форварда. Одну из таких конфеток вы видели на 77-й минуте полуфинала с «МЮ» – она как раз высадила манкунианцев из Лиги Европы.

Правый фланг – самая опасная пушка «Севильи», которую Лопетеги использует по полной программе. Навас увлекается атаками, но впереди него ведь действует другая машина. Лукас Окампос переезжал в Испанию звездой «Марселя», но при Хулене раскрылся еще сильнее. Крайний форвард наколотил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба – у него больше голов, чем за два сезона в Лиге 1.

Но крутость аргентинца передают другие цифры – 2,5 удара за матч. Это больше чем у Жоау Феликса (2,4), Рауля Гарсии, Яго Аспаса (по 2,3) или Альваро Мораты (2). Почему именно эти парни – потому что эти четверо играют в центре и не забегают с края в середину для выстрела по воротам, как это делает Окампос. А регулярные отработки Лукаса в защите – 1,6 единоборства за матч, пятый показатель в команде – стабилизируют правый край и уравнавешивают всю структуру андалусийского клуба.

В матче с «МЮ» Лопетеги поставил Окампоса на левый фланг, что немного раскрепостило Серхио Регилона. Он куда реже по сезону подключался к нападению, но первый гол «Севильи» идеально продемонстрировал задумку тренера. Лукас растянул оборону, вытащил Линделефа к боковой и оставил пространство для рывка Регилона, а тот вбежал в свободную зону и прострелил сквозь всю штрафную на противоположный край.

От Серхио действительно исходит опасность, и большая недоработка Сульшера, что защитники невнимательно присматривали за парнем, которого тренер забрал с собой из мадридского «Реала». По этому сезону Примеры у испанца аж 0,18 ожидаемых передач, и лучше всего этот показатель смотрится в сравнении – у более активного и продуктивного Хесуса Наваса 0,20 xA, то есть Регилон врывается и пасует на убой только тогда, когда действительно видит для этого возможность.

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал идеальной вывеской для футбола «Севильи» – быстрого, умного и заточенного на передачи с флангов. На высоких стадиях, которые смотрит большая аудитория, лучше всего запомнить, чем именно уникальна команда Лопетеги. «Интер» или «Шахтер» в финале должны уже сейчас готовиться к широким атакующим действиям андалусийцев, иначе шестой Кубок УЕФА за 15 лет снова отправится на «Рамон Санчес Писхуан».

(при подготовке материала использованы данные Total Football Analysis Magazine, The Turf Football, SportsKeeda и WhoScored)

«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

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