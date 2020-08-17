Гендиректор «Шахтера» рассказал, в чем его команда сильнее «Интера»

Функционер уверен в успехе своих ребят.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал грядущий матч полуфинала Лиги Европы против «Интера».

«Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч.

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Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для «Интера». При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем «Интер». В этом, как мне кажется, наш плюс», – цитирует гендира официальный сайт «Шахтера».

Матч начнется в 22:00 17 августа.

«Шахтер» прошел в четвертьфинале «Базель», «Интер» – «Байер».

«Шахтер» уже выносил «Базель» в Европе. Тогда все закончилось триумфом в Кубке УЕФА

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