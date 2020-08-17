Букмекеры не верят в украинский клуб, но он на очень хорошем ходу с потрясающей результативностью.

Донецкий «Шахтер» продолжает путь ко второму титулу в Лиге Европы – в первый и последний раз украинский клуб выиграл еврокубок в 2009-м, тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА. В полуфинале дончанам будет противостоять «Интер» – главный фаворит ЛЕ у букмекеров после вылета «Манчестер Юнайтед».

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига Европы УЕФА Гендиректор «Шахтера» рассказал, в чем его команда сильнее «Интера» 4 ЧАСОВ НАЗАД

Потери «Шахтера» прежние – до сих пор восстанавливается защитник Исмаили, порвавший кресты еще в июне. Также не будет Максима Малышева.

У «Интера» на поле не выйдет Алексис Санчес, травмировавшийся в матче с «Байером» вскоре после перехода из «МЮ». Центральный хавбек Матиас Весино продолжает реабилитацию после операции на колене.

Травма Алексиса Санчеса Фото: Getty Images

Форма

Дончане набрали весьма неплохие кондиции. Команда Тайсона и Мораеса здорово поддержала форму через товарищеские матчи, загрузив соперникам 14 мячей (пропустили два), а потом крайне убедительно разобралась в ответном матче 1/8 финала с «Вольфсбургом» (3:0). В следующей горняки стадии катком прошлись по крепкому «Базелю» – 4:1. Бразильская легенда «Шахтера» Тайсон установил рекорд Лиги Европы, забив в седьмом розыгрыше турнира.

«Интер» Антонио Конте лихорадит сильнее. После рестарта сезона миланцы отстояли второе место Серии А от «Аталанты» и «Лацио», но не без труда – были ничьи и поражения, а еще невыход в финал Кубка Италии. В лигоевропейской кампании команда обыграла на «Сан-Сиро» Хетафе (2:0), на старте «финала восьми» не пустила в полуфинал «Байер» (2:1).

Лицом к лицу

Команды встречались дважды в 2005 году в квалификационном раунде ЛЧ.

В Милане сыграли вничью (2:2), в Донецке «Интер» выиграл (2:0).

В последних семи матчах ЛЕ «Шахтер» забивал более 2,5 мячей.

«Интер» в последних четырех играх забивал не менее двух раз.

Ориентировочные составы

Ставки букмекеров

«Интер» – 1,63

Ничья в основное время – 4,26

«Шахтер» – 5,07

Аналитики не верят в украинскую команду, несмотря на бодрый поход к титулу и яркую игру. Возможно, если поставить на «Шахтер», то риск оправдается. А еще можно смело грузить на «обе забьют» или на результативную ничью в основное время.

Где смотреть

В 22:00 полуфинал покажет федеральный канал «Матч ТВ». Но настоящее наслаждение вас ждет в текстовой трансляции от Eurosport.ru – комментировать будет Сурен Аванесьян.

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