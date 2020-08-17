Пожалуй, лучшая сделка Серии А.

Чилийский форвард Алексис Санчес вышел в финал Лиги Европы с миланским «Интером».

Он провел на скамейке матч 1/2 финала против донецкого «Шахтера», но все равно оказался в решающей встрече младшего еврокубка. За это достижение он получил 10 миллионов евро от бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».

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Санчес 6 августа подписал полноценный контракт с «Интером», но весь сезон-2019/20 провел с «нерадзурри» на правах аренды. В конце футбольного года «МЮ» расторг контракт с 31-летним чилийцем и выплатил ему компенсацию в размере 10 миллионов евро. Это значительно меньше, чем 40 млн евро, которые «Юнайтед» должен был перевести на счет Алексиса за оставшиеся два года контракта.

В офисе британского клуба даже отказались от денег за трансфер форварда, на которые мог бы претендовать от «Интера». Манкунианцам нужно было разгрузить зарплатную ведомость перед возможным приходом звезды дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Также в Манчестере сняли с себя груз оклада Санчеса, 75% которого (15 миллионов евро) платили также боссы «Олд Траффорд». Источники Daily Mail сообщили, что в «МЮ» остались очень довольны таким исходом трансфера Алексиса и итоговой продажей в Италию.

Санчес за 1,5 сезона в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» в 32 матчах забил лишь три мяча.

«Интер» с Алексисом на лавке прошел в финал Лиги Европы после победы над «Шахтером» со счетом 5:0. «МЮ» проиграл на стадии 1/2 «Севилье» (1:2) и вылетел из турнира.

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