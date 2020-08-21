Победа в ЛЕ не станет успехом для «Интера». Конте улучшил результаты, но втянул клуб в скандалы

С одной стороны, итальянец мотивирует футболистов, с другой – разрушает клуб изнутри.

Первый сезон «Интера» под руководством Антонио Конте можно назвать успешным. За 10 лет простоя после требла клуб сменил 11 главных тренеров, но даже Рафа Бенитес, Клаудио Раньери, Роберто Манчини и Лучано Спаллетти не вернули «нерадзурри» былое величие. Теперь все факторы наконец сошлись: агрессивный подход нового топ-коуча совпал с амбициями руководства, Конте получил Ромелу Лукаку, о котором мечтал еще в «Челси», и свободу в организации команды. После нескольких вялых финишей в четверке и статуса итальянского «Арсенала» Антонио вдохновил миланцев на вторую строчку, борьбу за титул и финал еврокубка. Кажется, это огромный прогресс для выползающего из ямы топ-клуба – но некоторые приемы Конте все равно омрачают идиллическое будущее «Интера».

Конте – воин по натуре. Как и один из его самых принципиальных противников Жозе Моуринью, Антонио постоянно чем-то недоволен. В этом нет ничего плохого, но итальянец направляет негатив не только на соперников – достается и собственному клубу. Даже в дебютном сезоне он несколько раз прошелся по руководству, которое по первому слову нового тренера выложило 74 млн евро за провалившего сезон в «Манчестер Юнайтед» бельгийского нападающего. При Конте «Интер» в принципе провернул чуть ли не мощнейшую трансферную кампанию в современной истории: арендовал Алексиса Санчеса и Виктора Мозеса, забрал из «Атлетико» Диего Година, несколько месяцев торговался с «Тоттенхэмом» по Кристиану Эриксену, а за компанию выцепил затосковавшего в «МЮ» Эшли Янга.

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Несмотря на масштабную закупку и достойные результаты, Конте не раз открыто критиковал руководство и конкретно президента Стивена Чжана. Два года назад 26-летний функционер получил должность благодаря семейным связям – его отец возглавляет владеющую контрольным пакетом акций «Интера» компанию Suning Holdings Group – и тренер явно не в восторге от молодого китайца. Тесный контакт с боссами всегда был принципиально важен для Антонио, и его раздражала отстраненность Чжана, который однажды уехал из Милана на три месяца. По информации Daily Mail, после финала ЛЕ коуч и президент постараются разрешить разногласия на специальной встрече, однако китайская сторона давно разочарована тем, как критика Конте подрывает имидж бренда.

Другим врагом Конте в руководстве «Интера» оказался директор Беппе Маротта. Их разлад начался еще в «Ювентусе», когда попытка купить Хуана Куадрадо закончилась провалом, но в Милане ситуация усугубилась. После возобновления сезона результаты ухудшились, и пошли слухи, что Конте может сменить давний приятель Маротты Массимилиано Аллегри. Антонио заподозрил Беппе в интригах с медиа и потребовал извинений, которых, естественно, не дождался. Другим поводом для разногласий стала покупка Эриксена – после мучительных переговоров со скупым Даниэлем Леви спортдир рассчитывал, что датчанин сразу станет звездой и закрепится в старте, но Конте демонстративно усадил новичка в запас.

Кристиан Эриксен, «Интер» Фото: Getty Images

Кристиан страдал от оборонительной тактики тренера, а Антонио явно не собирался отказываться от фирменной схемы 3-5-2 ради капризного плеймейкера. Конте ценит трудолюбивых футболистов с характером – легко представить, как он разочаровался в Эриксене за то, что тот не бился за место в составе и впал в уныние. Media Set и Gazzetta Dello Sport сообщили о готовности полузащитника сменить клуб. Коуч не вселил уверенность в футболиста, а лишь, наоборот, поддел его: «Он должен соответствовать определенным стандартам. В Италии высокие ожидания. Я работал в Англии, и там обстановка более приятная. Он хорошо справляется, но я должен принимать решения на благо «Интера».

Удивительно, но паранойя и недовольство захватили Конте еще в сентябре, хотя с тех пор он часто повторял, что нацелился на трехлетний цикл работы в «Интере». После ничейного матча Лиги Европы против «Славии» Лукаку поссорился в раздевалке с несколькими одноклубниками – новости об этом почти сразу распространились в медиа. Антонио заподозрил кого-то из команды в шпионаже и даже вспомнил предшественника: «В 2017-м я читал интервью Спаллетти о некоторых плохих вещах. Прошло три года, но ничего не изменилось». Для итальянца единство и сплоченность являются необходимыми атрибутами успеха – естественно, охота на крота в команде мгновенно отвлекла Конте от происходящего на поле.

Кульминацией кризиса в руководстве стал монолог тренера в начале августа после победы над «Аталантой» в последнем туре Серии А: «Я не думаю, что работу игроков и мою работу оценили. Мы получили очень мало защиты от клуба, абсолютный ноль. Нам нужно развиваться во всех областях, в том числе и за пределами поля. Большой клуб должен лучше защищать своих футболистов. Мне не нравится, когда люди просто пользуются моментом – нужно быть с клубом и в хорошие, и в плохие времена. В «Интере» было не так». Последняя часть яростной речи очевидно нацелена на уехавшего в Китай Чжана – Конте обвинил работодателя в предательстве команды.

На следующий день авторитетный журналист Джанлука ди Марцио объявил о скором расторжении соглашения по обоюдному согласию – так «Интеру» не придется выплачивать Конте компенсацию за оставшиеся по трехлетнему контракту 24 млн евро. Скандал замяли, чтобы команда спокойно завершила кампанию в Лиге чемпионов, но успех в еврокубке вряд ли радикально повлияет на будущее Антонио – клуб давно гарантировал себе место в ЛЧ на следующий сезон. Победа над «Севильей» станет лишь символическим успехом под конец противоречивого сезона.

Война Конте с руководством напоминает два кейса последних лет: карьеру самого итальянца в «Челси» и мучения Моуринью в «Ман Юнайтед». В Лондоне даже титул не спас склочного тренера от скандалов: он открыто нападал на руководство за неправильные трансферы и испортил отношения с игроками, выгнав из команды Диего Косту. Под конец второго сезона Конте после каждого поражения жаловался на тяжелую ситуацию с составом и напоминал о силе конкурентов – после такого увольнение стало неизбежным. Роман Абрамович избавился от высокооплачиваемого критика ценой судебного разбирательства и 10 млн евро компенсации – нападки Антонио наносили клубу еще больший урон, и руководство минимизировало ущерб.

Моуринью начал в «МЮ» не хуже, чем Конте в «Интере»: в первый год выиграл три турнира, включая Лигу Европы, во втором занял второе место в АПЛ, уступив лишь космическому «Манчестер Сити». Но после этого что-то пошло не так. Жозе рассорился с директором «красных дьяволов» Эдом Вудвордом, который не купил ему Тоби Алдервейрелда, Гарри Магуайра и Ивана Перишича – осенью 2018-го пресс-конференции Особенного состояли из бесконечных намеков руководству и попыток перетянуть болельщиков на свою сторону. Случай Моуринью показал, что даже локальные успехи не заменят взаимопонимания и баланса в отношениях руководителей в топ-клубе. Тогда конфликт закончился увольнением португальца. Сейчас Конте, пришедший в «Интер», чтобы бороться с доминированием «Ювентуса», близок к тому же исходу.

Если наемник публично подрывает авторитет компании, проще избавиться от него, несмотря на успехи и авторитет. Даже если «Интер» выиграет Kигу Европы, Конте не забудет прежние претензии и не примирится с руководством – трофеи и победы неизбежно сочетаются в нем с борьбой против всех и самоуничтожением. Неосмотрительные боссы проанализировали сильные стороны тренера, но не учли его недостатки. Прошлым летом Антонио стал символом обновления «нерадзурри». Фанаты надеялись, что итальянец построит команду на долгие годы, но вместо этого он утопил клуб в конфликтах. В такой ситуации мирное расторжение контракта – лучшее, на что может рассчитывать попавший в ураган Конте «Интер».

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