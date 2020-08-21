«Интер» и «Севилья» выдали полыхающий финал Лиги Европы, которому позавидует любой финал Лиги чемпионов. А вот главные цифры по матчу:

Диего Годин стал лишь шестым футболистом в истории, который забивал как в финале ЛЧ, так и в финале ЛЕ. Ранее это достижение покорилось Аллану Симонсену, Дмитрию Аленичеву, Эрнану Креспо, Стивену Джеррарду и Педро.

Защитник «Севильи» Диего Карлос последовательно привез пенальти в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги Европы. С – стабильность 💪

Ромелу Лукаку забил 34 гола во всех турнирах в дебютном сезоне за «Интер». Последним игроком «нерадзурри», оформившим столько мячей в первый год за клуб, был легендарный бразилец Роналдо в сезоне-1997/98.

Люк Де Йонг попал в компанию игроков, которые оформляли дубль в финалах ЛЕ. Компашка солидная: Диего Форлан, Радамель Фалькао, Карлос Бакка, Коке, Антуан Гризманн и Эден Азар.

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио за 25 минут побил рекорд по числу фолов в отдельно взятом матче «нерадзурри» в этой Лиге Европы (5).

«Севилья» и «Интер» обменялись голами к 12-й минуте. Это лучшая скорострельность в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы с 1990 года – тогда счет 1:1 загорелся на табло уже к 10-й минуте. Это случилось в финале «Ювентус» – «Фиорентина».