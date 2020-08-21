«Севилья» – «Интер»
Фото: Getty Images
Надеемся, финал Лиги чемпионов будет таким же ярким!
«Интер» и «Севилья» выдали полыхающий финал Лиги Европы, которому позавидует любой финал Лиги чемпионов. А вот главные цифры по матчу:
- Диего Годин стал лишь шестым футболистом в истории, который забивал как в финале ЛЧ, так и в финале ЛЕ. Ранее это достижение покорилось Аллану Симонсену, Дмитрию Аленичеву, Эрнану Креспо, Стивену Джеррарду и Педро.
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- Ромелу Лукаку забил 34 гола во всех турнирах в дебютном сезоне за «Интер». Последним игроком «нерадзурри», оформившим столько мячей в первый год за клуб, был легендарный бразилец Роналдо в сезоне-1997/98.
- Защитник «Севильи» Диего Карлос последовательно привез пенальти в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги Европы. С – стабильность 💪
- Люк Де Йонг попал в компанию игроков, которые оформляли дубль в финалах ЛЕ. Компашка солидная: Диего Форлан, Радамель Фалькао, Карлос Бакка, Коке, Антуан Гризманн и Эден Азар.
- Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио за 25 минут побил рекорд по числу фолов в отдельно взятом матче «нерадзурри» в этой Лиге Европы (5).
- «Севилья» и «Интер» обменялись голами к 12-й минуте. Это лучшая скорострельность в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы с 1990 года – тогда счет 1:1 загорелся на табло уже к 10-й минуте. Это случилось в финале «Ювентус» – «Фиорентина».
- Лукаку – первый игрок после Роналду, забивший в шести подряд играх плей-офф в ЛЧ или ЛЕ. Криштиану это достижение покорилось в 2012 и 2013 годах.
- Три из четырех голов первого тайма были забиты ударами головой.
- Лига Европы/Кубок УЕФА – любимый трофей «Севильи». Клуб из Андалусии выигрывал его в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.
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