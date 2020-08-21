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🏆«Севилья» выиграла турнир в шестой раз за 14 лет

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Игроки «Севильи» Люк де Йонг и Жюль Кунде

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Испанский клуб – властелин турнира.

Испанская «Севилья» обыграла миланский «Интер» в финале Лиги Европы – 3:2.

Итальянцы вышли вперед уже на 5-й минуте: Ромелу Лукаку заработал пенальти и сам же его реализовал. «Севилья» отыгралась на 12-й благодаря удачному розыгрышу штрафного и удару Люка де Йонга.

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Еще в первом тайме «красно-белые» забрали лидерство – Де Йонг снова роскошно забил головой. И все же стартовые 45 минут завершились вничью: Диего Годин замкнул навес и сравнял счет.

Решающий мяч был забит на 74-й: Диего Карлос исправился за привезенные пенальти в трех матчах подряд, пробив через себя. Ромелу Лукаку переправил мяч в сетку – вероятно, он даже не летел в створ.

  • «Севилья» выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз, все победы добыты в XXI веке (2006, 2007, 2014-2016) .
  • Испанский клуб – рекордсмен турнира по победам. У четырех преследователей – по три кубка.

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