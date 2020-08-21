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Банега поиздевался над Конте – погладил по голове, пошутив, что коуч носит парик

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Антонио Конте

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

В итоге Антонио еще и проиграл.

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы – 3:2.

По ходу первого тайма случился скандальный эпизод. Как пишет Calciomercato, в конфликт вступили полузащитник «Севильи» Эвер Банега и главный тренер «Интера» Антонио Конте. Банеге надоело, что Конте постоянно проявляет недовольство в технической зоне. Эвер подошел к итальянскому коучу и сказал: «Достаточно, тебе стоит заткнуться».

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Затем футболист поиздевался над прической тренера – Банега положил на волосы Конте руку. После этого раздраженный Конте «пообещал дождаться игрока за пределами поля». Арбитр Данни Маккели показал Антонио желтую карточку.

  • Ходят слухи, что наставник «Интера» пользуется париком, так как проиграл войну с облысением.
  • Банега провел последний матч за «Севилью», аргентинец переезжает в Саудовскую Аравию.

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