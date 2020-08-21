Банега поиздевался над Конте – погладил по голове, пошутив, что коуч носит парик

Антонио Конте
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В итоге Антонио еще и проиграл.
«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы – 3:2.
По ходу первого тайма случился скандальный эпизод. Как пишет Calciomercato, в конфликт вступили полузащитник «Севильи» Эвер Банега и главный тренер «Интера» Антонио Конте. Банеге надоело, что Конте постоянно проявляет недовольство в технической зоне. Эвер подошел к итальянскому коучу и сказал: «Достаточно, тебе стоит заткнуться».
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Затем футболист поиздевался над прической тренера – Банега положил на волосы Конте руку. После этого раздраженный Конте «пообещал дождаться игрока за пределами поля». Арбитр Данни Маккели показал Антонио желтую карточку.
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