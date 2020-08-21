Банега поиздевался над Конте – погладил по голове, пошутив, что коуч носит парик

В итоге Антонио еще и проиграл.

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы – 3:2.

По ходу первого тайма случился скандальный эпизод. Как пишет Calciomercato, в конфликт вступили полузащитник «Севильи» Эвер Банега и главный тренер «Интера» Антонио Конте. Банеге надоело, что Конте постоянно проявляет недовольство в технической зоне. Эвер подошел к итальянскому коучу и сказал: «Достаточно, тебе стоит заткнуться».

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Затем футболист поиздевался над прической тренера – Банега положил на волосы Конте руку. После этого раздраженный Конте «пообещал дождаться игрока за пределами поля». Арбитр Данни Маккели показал Антонио желтую карточку.

Ходят слухи, что наставник «Интера» пользуется париком, так как проиграл войну с облысением.

Банега провел последний матч за «Севилью», аргентинец переезжает в Саудовскую Аравию.

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