Автогол, который закрыл чемпионское окно Рома.

Ромелу Лукаку формально участвовал во втором еврокубковом финале в жизни. Первый случился на самом старте карьеры, и сейчас без википедии уже не вспомнить, когда это было.

Май 2012 года, Лукаку проводил первый сезон за «Челси». Он перешел за 12 миллионов евро и казался наследником Дидье Дрогба – таким же мощным и шаристым в чужой штрафной. Сезон вышел паршивым и для Рома, и для всей команды – лондонцы к марту слили Андре Виллаш-Боаша, получили тренером Роберто ди Маттео и ветеранами дошли до титульного матча Лиги чемпионов.

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Лукаку тогда не сыграл в еврокубках ни секундочки, а на решающую игру с «Баварией» даже не попал в заявку. Когда «синие» по пенальти затащили финал с немцами в Мюнхене, в раздевалке было полно людей. При таких победах всегда находятся подпевалы и холуи, которые рады присоседиться к чужому успеху и сделать глоток чемпионского шампанского, прекрасно понимая, что это не их напиток.

Ромелу Лукаку, финал Лиги чемпионов-2011/12, «Бавария» – «Челси», Мюнхен Фото: Getty Images

Ромелу – не из таких. «Не люблю, когда мне напоминают о той Лиге чемпионов. Это не я выиграл, а моя команда. Когда Саломон Калу взял кубок в автобусе, я тут же попросил его убрать его. Не хотел даже прикасаться к трофею, потому что я не сделал для победы вообще ничего», – серьезно произнес 19-летний мальчишка. Для него ЛЧ однозначно была сбывшейся мечтой, но планку парень поставил выше – самому стать важной частью самой крутой европейской фирмы.

С тех пор прошло восемь лет. Лукаку не стал вторым Дрогба для «Челси», и лондонцы легко отказались от него в пользу сначала «Вест Брома», потом «Эвертона». В июле 2017 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за возмужавшего страйкера 85 миллионов евро, а через два сезона в разочаровании сплавил в «Интер» за 65 мультов.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

И на протяжении всего пути уже 27-летний мужчина даже не приблизился к каким-либо решающим стадиям плей-офф и регулярно много уступал в чемпионате. Больше того: за всю карьеру Лукаку прошел лишь два раунда еврокубков – с «Эвертоном»-2014/15 и довольно случайно с «МЮ»-2018/19 (помните пенальти «ПСЖ» за игру рукой?). В остальных случаях его клубы либо с треском проваливались, либо не доживали в гонке за титулами.

Очень стремно называть виноватым одного лишь Ромелу, он – зависимый форвард. В отличие от условного Месси Ром не замыкает командную игру на себе, а в отличие от Ибрагимовича не передерживает мяч и послушно следует тренерским указаниям. В Лео со Златаном легко углядеть причины постоянных провалов, в столбе, который лишь подставляет ноги и голову под навесы партнеров – похоже, что невероятно глупо.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

Лукаку провел потрясный сезон за «Интер» – стал третьим бомбардиром Серии А, уступил лишь Иммобиле с Криштиану, забивал в чемпионате «Милану», «Роме» и «Наполи», вонзил пять мячей в четырех матчах плей-офф Лиги Европы и повторил рекорд великого Роналдо по голам в дебютном сезоне. Бельгийский гигант идеально подошел системе Антонио Конте и жадно ел ее плоды, каждое из этих достижений неплохо было бы разделить с кем-то из партнеров.

Ромелу выдал четкий перформанс на четвертой минуте финала с «Севильей»: пенальти – чисто его, реализация – блеск. Индивидуально к страйкеру нет никаких вопросов. Сестра Криштиану Роналду, например, после вылета «Юве» от «Лиона» захлебывалась восторгом от игры португальца: «Мой дорогой, в одиночку ты не можешь творить чудеса. В любом случае выше голову, ты не мог сделать большего». После поражения «Интера» в ЛЕ было бы неплохо помониторить соцсети родственников Лукаку – кто-то из них наверняка выдал похожий текст про доброго царя и плохую свиту.

Безусловно, автогол после удара Диего Карлоса через себя – несчастный случай. Да, наверняка защитника «Севильи» упустил кто-то из партнеров Ромелу, хотя и рядом с бразильцем стояли полно свободных партнеров, готовых к решающему выстрелу. Но очередной фейл бельгийского столба – фатальная несправедливость. Лукаку получит утешительный приз в виде статуэтки лучшего форварда Лиги Европы, но он совершенно точно наиграл на главную награду.

У Антонио Конте в межсезонье будет полно времени, чтобы поругаться с начальством, отказаться от трансфера Лионеля Месси и прокачивать схему с тремя защитниками. В таком футболе миланского клуба однозначно найдется место для Ромелу Лукаку – отличного завершителя с топовой реализацией. Достаточно молодого для важных функций и достаточно гибкого, чтобы оставаться в стартовой обойме строптивого тренера.

Антонио Конте, Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Imago

Возможно, сейчас Лукаку упустил последнюю возможность для континентального титула – «Интер» давно перешагнул уровень Лиги Европы, но у Рома нет столько времени, чтобы ждать нужного витка эволюции команды Конте в Лиге чемпионов. У него еще есть случайный шанс, что «нерадзурри» по примеру прошлогоднего «Атлетико» снова рухнут в ЛЕ из группы ЛЧ, но закладываться на такое было бы странно.

Ему нет смысла срываться в другой клуб, потому что при Антонио послушные форварды только прибавляют и стабильно приносят в нападении по 20 забитых мячей за сезон. В тактическом прогрессе Лукаку и нужно искать мотивацию – еще через пару пустых для клубного музея лет бельгийца внесут в списки игроков, которые всегда были крутыми, но так ничего и не достигших в плане титулов. Подобные рейтинги выглядят очень громко, компания в них подбирается всегда ого-го, а болельщики регулярно жалеют достойных мужчин, бившихся на нижних этажах и никогда не побеждавших в главных финалах.

Ромелу случайным рикошетом в свои ворота получил отложенный пропуск в эту компанию. Да, жутко не хочется завершать топ-карьеру в 27, но форвард, похоже, под аплодисменты фанатов на «Джузеппе Меацца» спустится туда, к Ди Натале и Куальярелле – великим игрокам, выбравших уважение вместо побед. Возможно, тогда, в 2012-м, Лукаку стоило потрогать Кубок чемпионов в автобусе «Челси». Ведь больше он до таких титулов не доберется никогда.

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