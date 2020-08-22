Нехорошие приемчики от триумфаторов ЛЕ.

Футболисты «Севильи» тянули время на последних минутах финального матча Лиги Европы против «Интера».

На 85-й минуте главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги провел четвертую замену. На поле готовился выйти Неманья Гудель, на табло зажегся номер Диего Карлоса. Увидев, что его меняют, Карлос немедленно рухнул на поле, изображая травму.

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«Севилья» выиграла со счетом 3:2 и в рекордный шестой раз завоевала трофей Лиги Европы.

27-летний Карлос забил победный мяч ударом через себя.

Лукаку случайно проиграл финал ЛЕ. Он топовый форвард для «Интера», но никогда не возьмет еврокубок

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