Тяжелые слова после проигранного финала.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги финального матча Лиги Европы, в котором его команда уступила «Севилье», и рассказал о своем будущем.

«Сложный и равный матч, все мог решить один эпизод. У нас был шанс, но с автоголом нам не повезло. После этого стало сложно, но парни сделали все возможное. «Севилья» к таким матчам привыкла – участвовала в них много раз, часто побеждала. Это тоже сказалось. Ребята должны понимать, что сильно выросли, так как дошли до финала. Для многих это впервые.

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У нас намечена встреча с президентом, мы подведем итоги сезона и спокойно попытаемся распланировать будущее – со мной или без меня. Год был потрясающим, я благодарен руководству за этот прекрасный опыт. Оно того стоило, буду всегда за это благодарен. Ни на кого зла не держу. Но мне нужно разобраться, что для меня в приоритете: футбол или семья. Ведь когда ситуация влияет на семью, это неправильно.

С клубом кое-что произошло, нет смысла это отрицать. Нужно понять, все ли хотят работать вместе и разобраться с происходящим. Это был сложный год. Я знаю, что в «Интере» всегда так, но всему есть предел», – цитирует 51-летнего Конте журналист Николо Скира в

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«Севилья» выиграла со счетом 3:2.

В победном мяче испанцев невольно поучаствовал форвард «Интера» Ромелу Лукаку – он неудачно подставил ногу после удара Диего Карлоса через себя.

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