Шахтер Солигорск
    -
    20:30
    27.08.20
    Строитель
    Сфынтул Георге Суручены
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер Солигорск - Сфынтул Георге Суручены
      Лига Европы УЕФА - 27 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шахтер Солигорск – Сфынтул Георге Суручены на Eurosport.ru! 27 августа 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Yuri Vernidub или Sergiu Cebotari? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Солигорск и Сфынтул Георге Суручены и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер Солигорск и Сфынтул Георге Суручены, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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