Лех Познань
    -
    22:00
    27.08.20
    Городской стадион
    Валмиера
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Лех Познань - Валмиера
      Лига Европы УЕФА - 27 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Лех Познань – Валмиера на Eurosport.ru! 27 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dariusz Zuraw или Тамаж Пертия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лех Познань и Валмиера и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лех Познань и Валмиера, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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