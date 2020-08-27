Искра
    -
    21:00
    27.08.20
    Стадион Под Горицом
    Локомотив Пловдив
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Искра - Локомотив Пловдив
      Лига Европы УЕФА - 27 августа 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Искра – Локомотив Пловдив на Eurosport.ru! 27 августа 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Aleksandar Nedovic или Бруно Акрапович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Искра и Локомотив Пловдив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Искра и Локомотив Пловдив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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