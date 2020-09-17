Олимпия Любляна
    -
    19:30
    17.09.20
    Спортивный парк Стожице
    Зриньски Мостар
      Лига Европы УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Олимпия Любляна - Зриньски Мостар
      Лига Европы УЕФА - 17 сентября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Олимпия Любляна – Зриньски Мостар на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dino Skender или Младен Жижович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Любляна и Зриньски Мостар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпия Любляна и Зриньски Мостар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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