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Юргорден - Европа

Лига Европы УЕФА - 17 сентября 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Юргорден – Европа на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ким Бергстранд или Rafael Escobar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Юргорден и Европа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Юргорден и Европа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

