Онлайн

Легия - Дрита

Лига Европы УЕФА - 24 сентября 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Легия Варшава – Дрита на Eurosport.ru! 24 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Чеслав Михневич или Ardijan Nuhiji? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Легия Варшава и Дрита и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Легия Варшава и Дрита, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

