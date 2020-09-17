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Стандард Льеж - Бала Таун
Лига Европы УЕФА - 17 сентября 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стандард Льеж – Бала Таун на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Филипп Монтанье или Колин Кэйтон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стандард Льеж и Бала Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Стандард Льеж и Бала Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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