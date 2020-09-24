Онлайн

Стандард Льеж - Войводина Нови Сад

Лига Европы УЕФА - 24 сентября 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стандард Льеж – Войводина Нови Сад на Eurosport.ru! 24 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филипп Монтанье или Ненад Лалатович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стандард Льеж и Войводина Нови Сад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Стандард Льеж и Войводина Нови Сад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

