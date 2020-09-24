Шарлеруа
    -
    20:00
    24.09.20
    Стад Дю Пэ Де Шарлеруа
    Партизан Белград
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шарлеруа - Партизан
      Лига Европы УЕФА - 24 сентября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шарлеруа – Партизан Белград на Eurosport.ru! 24 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карим Бельосин или Александар Станоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шарлеруа и Партизан Белград и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шарлеруа и Партизан Белград, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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