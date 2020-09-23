Аполлон Лимасол
    -
    19:00
    23.09.20
    Стадион ГСП
    Лех Познань
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Аполлон Лимасол - Лех Познань
      Лига Европы УЕФА - 23 сентября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Аполлон Лимасол – Лех Познань на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Софронис Августи или Dariusz Zuraw? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аполлон Лимасол и Лех Познань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аполлон Лимасол и Лех Познань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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