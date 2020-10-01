Мальмё
    -
    20:00
    01.10.20
    Eleda Stadion
    Гранада
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Мальмё - Гранада
      Лига Европы УЕФА - 1 октября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Мальмё – Гранада на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йон-Даль Томассон или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальмё и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальмё и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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