Базель
    -
    21:30
    01.10.20
    Санкт-Якоб Парк
    ЦСКА София
      Лига Европы УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Базель - ЦСКА София
      Лига Европы УЕФА - 1 октября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Базель – ЦСКА София на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Helmut Benthaus или Stamen Belchev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Базель и ЦСКА София и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Базель и ЦСКА София, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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