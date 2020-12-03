ЧФР Клуж - ЦСКА София

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ЧФР Клуж – ЦСКА София на Eurosport.ru! 3 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЧФР Клуж и ЦСКА София и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ЧФР Клуж и ЦСКА София, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

